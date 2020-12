Shawn Mendes parla della chiacchierata faida con Justin Bieber. “Non eravamo amici” (Di domenica 20 dicembre 2020) In passato Justin Bieber ha detto di non conoscere Shawn Mendes, anche se dopo qualche mese ha iniziato a lanciargli diverse frecciatine in merito al titolo di “principe del pop”. In pieno mood ‘scurdammoce o passat’ i due adesso hanno duettato e registrato un video insieme, Monster. Shawn in un’intervista concessa a GQ ha spiegato che lui e il collega non sono mai stati nemici e che qualsiasi cosa sia successa in passato, adesso sono buoni amici. “Justin e io non siamo mai stati nemici. Forse non eravamo amici. Diciamo che non ci siamo mai scritti messaggi del tipo “Ehi bello, come stai oggi?”. Ma la verità è che non siamo mai stati nemici. Questo è solo quello che le persone hanno pensato ad un certo punto. Riguardo al video in cui ... Leggi su biccy (Di domenica 20 dicembre 2020) In passatoha detto di non conoscere, anche se dopo qualche mese ha iniziato a lanciargli diverse frecciatine in merito al titolo di “principe del pop”. In pieno mood ‘scurdammoce o passat’ i due adesso hanno duettato e registrato un video insieme, Monster.in un’intervista concessa a GQ ha spiegato che lui e il collega non sono mai stati nemici e che qualsiasi cosa sia successa in passato, adesso sono buoni. “e io non siamo mai stati nemici. Forse non. Diciamo che non ci siamo mai scritti messaggi del tipo “Ehi bello, come stai oggi?”. Ma la verità è che non siamo mai stati nemici. Questo è solo quello che le persone hanno pensato ad un certo punto. Riguardo al video in cui ...

