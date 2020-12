Serie A: il gol più veloce della storia, lo segna Leao (Milan) dopo 7 secondi a Sassuolo (Di domenica 20 dicembre 2020) Leao segna il gol più veloce nella storia della Serie A. L'attaccante del Milan è andato a segno dopo soli 7 secondi nella sfida sul campo del Sassuolo. L'attaccante ha fatto centro immediatamente Leggi su firenzepost (Di domenica 20 dicembre 2020)il gol piùnellaA. L'attaccante delè andato a segnosoli 7nella sfida sul campo del. L'attaccante ha fatto centro immediatamente

juventusfc : ?? @Cristiano ha eguagliato Omar #Sivori, l’ultimo giocatore prima del portoghese a segnare 33 gol in un singolo an… - OptaPaolo : 1 - Il gol di #RafaelLeão è più veloce nella storia della Serie A (dopo 6 secondi), superando il precedente record… - OptaPaolo : 32 - Cristiano #Ronaldo è uno dei soli 5 giocatori ad aver segnato almeno 32 gol in un singolo anno solare nella st… - AvarelloValerio : RT @LeonettiFrank: Statistiche ALIENE?????? Con la doppietta al Parma CR7 è arrivato a 41 reti in 38 partite con la Juv… - gemin_steven98 : RT @SkySport: Inter-Spezia 0-0 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE -