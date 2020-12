“Scambio di prigionieri”. Libia, il comandante del peschereccio fa tremare Conte: la voce pesantissima in carcere (Di domenica 20 dicembre 2020) “Abbiamo sentito parlare in carcere di uno Scambio di prigionieri tra noi e alcuni detenuti libici, ma non abbiamo saputo altro”. Così Pietro Marrone, comandante del peschereccio Medinea, si è espresso davanti ai carabinieri di Mazara del Vallo durante un interrogatorio che è durato quasi tre ore. I 18 pescatori sequestrati e imprigionati in Libia sono tornati a casa dopo 108 giorni: “All'inizio pensavamo che fosse un sequestro normale - ha raccontato - poi abbiamo capito che la cosa era diversa, forse era più una questione politica”. Riguardo al presunto Scambio di prigionieri ha aggiunto che “ne parlavano i detenuti ma i carcerieri non ci dicevano niente, ci facevano segnale che non dipendeva da loro ma da quelli più in alto e indicavano le stellette ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) “Abbiamo sentito parlare indi unoditra noi e alcuni detenuti libici, ma non abbiamo saputo altro”. Così Pietro Marrone,delMedinea, si è espresso davanti ai carabinieri di Mazara del Vallo durante un interrogatorio che è durato quasi tre ore. I 18 pescatori sequestrati e imprigionati insono tornati a casa dopo 108 giorni: “All'inizio pensavamo che fosse un sequestro normale - ha raccontato - poi abbiamo capito che la cosa era diversa, forse era più una questione politica”. Riguardo al presuntodiha aggiunto che “ne parlavano i detenuti ma i carcerieri non ci dicevano niente, ci facevano segnale che non dipendeva da loro ma da quelli più in alto e indicavano le stellette ...

Adnkronos : Il racconto del pescatore: 'I carcerieri parlavano di uno scambio di prigionieri'/Video - veratto_A : RT @Libero_official: Il comandante di uno dei pescherecci sequestrati in #Libia racconta i mesi di prigionia: 'Abbiamo capito che era una q… - BassottiViviani : RT @Libero_official: Il comandante di uno dei pescherecci sequestrati in #Libia racconta i mesi di prigionia: 'Abbiamo capito che era una q… - sarahross71 : RT @Libero_official: Il comandante di uno dei pescherecci sequestrati in #Libia racconta i mesi di prigionia: 'Abbiamo capito che era una q… - Libero_official : Il comandante di uno dei pescherecci sequestrati in #Libia racconta i mesi di prigionia: 'Abbiamo capito che era un… -