Prossimo turno Serie A calcio: calendario partite, orari, tv, streaming Sky e DAZN (22-23 dicembre) (Di domenica 20 dicembre 2020) Ultimo turno prima della pausa natalizia: la Serie A è pronta fra martedì 22 e mercoledì 23 dicembre a disputare la quattordicesima giornata del girone d’andata con un’agenda molto fitta di match. Il menù verrà inizialmente aperto dai due anticipi del martedì, Crotone-Parma (h 18.30 su DAZN) e Juventus-Fiorentina (h 20.45 su Sky Sport), per poi proseguire mercoledì con tutti gli altri otto match. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi Il 23 dicembre invece si comincerà con Verona-Inter (h 18.30 Sky Sport) andando avanti successivamente con 7 partite in contemporanea: Roma-Cagliari (h 20.45 su DAZN), Milan-Lazio (h 20.45 su DAZN), Bologna-Atalanta ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) Ultimoprima della pausa natalizia: laA è pronta fra martedì 22 e mercoledì 23a disputare la quattordicesima giornata del girone d’andata con un’agenda molto fitta di match. Il menù verrà inizialmente aperto dai due anticipi del martedì, Crotone-Parma (h 18.30 su) e Juventus-Fiorentina (h 20.45 su Sky Sport), per poi proseguire mercoledì con tutti gli altri otto match. Attiva ora. Guarda 3diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi Il 23invece si comincerà con Verona-Inter (h 18.30 Sky Sport) andando avanti successivamente con 7in contemporanea: Roma-Cagliari (h 20.45 su), Milan-Lazio (h 20.45 su), Bologna-Atalanta ...

Juvemania: Ronaldo può sbagliare una partita, due no. Chi vuole lo scudetto dovrà ancora fare i conti con Pirlo

Vittoria netta Una vittoria convincente, nettissima da parte della Juventus che cancella immediatamente l’amarezza del mezzo passo falso contro l’Atalanta nel turno infrasetti ...

