Meghan Markle e Harry | la rivelazione di George Clooney | “Non li conoscevo bene”

Leggi su dilei

(Di domenica 20 dicembre 2020) Il matrimonio traè stato uno degli eventi mondani più importanti del 2018: seguito da un centinaio di milioni di persone in tutto il mondo, ha colpito anche per il grande numero di ospiti e per i look di sposi e invitati. Numeri da record per uno dei royal wedding che sono passati alla storia, complici anche i tanti volti noti che erano stati invitati dalla coppia. Nella cappella di San Giorgio al Castello di Windsor erano 600 gli invitati e tra questi anche diversi vip: si possono ricordare David e Victoria Beckham, Oprah Winfrey, Elton John e i compagni dinel cast di Suits, oltre ae la moglie Amal Alamuddin. E pare proprio che questa coppia non fosse, in realtà, così vicina agli sposi. A raccontarlo la giornalista ...