Mario Ermito al GF Vip svela un grosso segreto su Lady Gaga: lo scoop fa il giro del mondo (Di domenica 20 dicembre 2020) Mario Ermito è entrato nella casa del GF Vip con due storie da raccontare. Il modello infatti ha litigato con Tommaso 1 anno fa (ed è anche stato bloccato su Instagram dall'influencer) ed ha avuto un flirt con Sonia Lorenzini. Il nuovo arrivato per cercare di riallacciare i rapporti con Zorzi ha provato a parlare con lui e durante una chiacchierata ha svelato un grosso segreto su Lady Gaga. Pare infatti che il belloccio nel 2012 abbia partecipato ad un video musicale mai uscito della Germanotta, Donatella. "Doveva uscire il video Donatella, della canzone Donatella. Poi la sfortuna ha voluto che lei ha litigato con la casa discografica e quindi hanno bloccato il videoclip dove c'ero io. Poi anche un altro video con R Kelly, hanno bloccato tutto. Tommy ti sto parlando ...

