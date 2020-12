LIVE Lazio-Napoli 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | vantaggio biancoceleste ma gli azzurri crescono

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35? Lozano e Politano sono i più attivi tra gli: male Petagna che non sta dando il giusto peso specifico in avanti. 33? Ci prova Lozano da fuori area: destro debole tra le braccia di Reina. 32? CAICEDO PROVA IL DESTRO! Tiro da fuori di poco largo. 31? Ammonito anche Koulibaly: due gialli a testa alla mezz’ora. 28? Rischia ilsul cross di Immobile: nessuno riesce a tirare dentro l’area. 26? I biancocelesti sono calati vistosamente: Gattuso spinge i suoi dalla panchina. 24? Ammonito anche Escalante: secondo giallo nella. 22? I partenopei provano a crescere: laha abbassato il baricentro. 19? FABIAN RUIZ DA FUORI! Si supera Pepe Reina sul mancino del connazionale: forcing azzurro ma miracolo dell’ex ...