Liga, il Real soffre ma supera l'Eibar. Raggiunto l'Atletico in cima alla classifica (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Real Madrid di Zidane soffre molto ma batte l'Eibar in trasferta, è finita 3-1 per i Blancos ma la partita è stata molto più difficile di quanto possa sembrare leggendo il punteggio. Partenza sprint per il Real che con Benzema al 6? e Modric al 13? va in vantaggio di due reti, al 28? Kike accorcia le distanze per l'Eibar e per tutto il resto della gara i padroni di casa hanno spinto e sono andati vicinissimi alla rete del pari. Più volte Sergio Ramos e Courtois hanno dovuto salvare l'undici allenato da Zidane, e nell'ultimo minuto di recupero Lucas Vazquez ha messo a segno il colpo del ko, fissando lo score sul 3-1. Il Real è primo a pari punti con l'Atletico Madrid a quota 29, ma i Colchoneros hanno due gare in meno, segue la Real Sociedad.

