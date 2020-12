"Il virus mutato è più contagioso e può falsare l'esito dei tamponi", lo dice l'Oms (Di domenica 20 dicembre 2020) AGI - La variante del covid diffusasi in Gran Bretagna è più contagiosa e può falsare l'esito dei test diagnostici, mentre non è provato che accresca la gravità della malattia. E' quanto ha fatto sapere l'Oms: sulla base dei "segnali preliminari, la variante del Covid-19 che si è diffusa in Gran Bretagna può essere in grado di diffondersi più facilmente tra le persone" e secondo "informazioni preliminari può influenzare le prestazioni di alcuni test diagnostici". L'Oms ha precisato inoltre che "non ci sono prove che indicano cambiamenti nella gravità della malattia, ma anche su questo aspetto sono in corso valutazioni". Leggi su agi (Di domenica 20 dicembre 2020) AGI - La variante del covid diffusasi in Gran Bretagna è più contagiosa e puòl'dei test diagnostici, mentre non è provato che accresca la gravità della malattia. E' quanto ha fatto sapere l'Oms: sulla base dei "segnali preliminari, la variante del Covid-19 che si è diffusa in Gran Bretagna può essere in grado di diffondersi più facilmente tra le persone" e secondo "informazioni preliminari può influenzare le prestazioni di alcuni test diagnostici". L'Oms ha precisato inoltre che "non ci sono prove che indicano cambiamenti nella gravità della malattia, ma anche su questo aspetto sono in corso valutazioni".

