Highlights e gol Lazio-Napoli 2-0: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 20 dicembre 2020) Gli Highlights con le azioni salienti di Lazio-Napoli, posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020-21. Due reti per tre punti di fondamentale importanza. La Lazio di Inzaghi batte per 2-0 il Napoli di Gattuso e dà un messaggio importante al campionato. Apre le marcature il solito Immobile con un gran gol di testa mentre nella ripresa raddoppia Luis Alberto, proprio su assist del bomber biancoceleste. TABELLINO E PAGELLE – Lazio-Napoli 2-0 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Glicon le azioni salienti di, posticipo della tredicesima giornata del campionato di-21. Due reti per tre punti di fondamentale importanza. Ladi Inzaghi batte per 2-0 ildi Gattuso e dà un messaggio importante al campionato. Apre le marcature il solito Immobile con un gran gol di testa mentre nella ripresa raddoppia Luis Alberto, proprio su assist del bomber biancoceleste. TABELLINO E PAGELLE –2-0 SportFace.

Attilio34102774 : @Rossonerosemper Non l’ho vista in diretta solo highlights. Veramente hanno annullato quel gol? - sportli26181512 : West Bromwich Albion-Aston Villa 0-3: Rotondo successo per il Aston Villa nel match valevole per la quattordicesima… - MonopoliCalcio : Apre le marcature Paolucci con un gran destro dalla distanza, Lombardo delizia su un calcio di punizione magistrale… - Pall_Gonfiato : L'#Udinese ferma il #Cagliari alla Sardegna Arena: #gol e #highlights - Pall_Gonfiato : Sesta vittoria di fila in #SerieA per l'#Inter di Antonio Conte: #gol e #highlights -