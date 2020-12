Harry | Meghan e la «tregua di Natale» Hanno mandato dei regali a George | Charlotte e Louis Pace in vista?

(Di domenica 20 dicembre 2020) Sarà un Natale molto diverso quello del 2020 per Harry d’Inghilterra, il primo in 36 anni lontano da Londra e dalla sua famiglia di origine, con cui negli ultimi mesi i dissapori sono stati tanti, tra gossip mai confermati e una comprensibile voglia di indipendenza, che da quando ha sposato l’ex attrice Meghan Markle ha completamente rivoluzionato le sue priorità. Qualcosa, però, starebbe cambiando, e in positivo.

Qualcosa, però, starebbe cambiando, e in positivo. Stando al biografo reale Andrew Morton, autore del volume Diana, Her True Story, Harry e Meghan avrebbero inviato Londra dei doni per i nipotini, ...Ormai è risaputo che tra i reali di Inghilterra non corra buon sangue. Nonostante queste, pare che Harry e William abbiano dichiarato una tregua natalizia ...