Gessica Notaro shock a Live non è la d’Urso | “L’avvocato mi rideva in faccia”

Leggi su instanews

(Di domenica 20 dicembre 2020) Una lunga battaglia giudiziaria, anni lunghissimi mace l’ha fatta. Pochi giorni fa la condanna.si racconta agiunge nello studio dinon è laassieme alla propria mamma Gabriella che per la prima volta si presenta dal vivo nello studio della conduttrice partenopea, prima volta in televisione. Sui socialaccenna un sorriso soddisfatto, vittorioso. Il sorriso di chi finalmente ha ricevuto giustizia dopo tutto quello che le è accaduto. Dopo un orco che stava per distruggerle la vita, ma che non c’è riuscito. L’ex compagno dellaè stato con lei per 3 anni salvo poi trasformarsi nell’orco che l’ha sfigurata con l’acido. E’ stato “condannato a 15 anni, non un giorno di meno”. ...