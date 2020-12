Esonero in Serie A: c’è già l’accordo con il sostituto (Di domenica 20 dicembre 2020) Esonero in Serie A: ore caldissime in un club reduce da un bruttissimo passo falso. Secondo quanto filtra, è già pronto il sostituto con tanto di accordo. Non solo quella di Marco Giampaolo: ora traballa maledettamente anche la panchina di Rolando Maran. Ma il terremoto in terra ligure potrebbe essere anche molto più deciso e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 20 dicembre 2020)inA: ore caldissime in un club reduce da un bruttissimo passo falso. Secondo quanto filtra, è già pronto il sostituto con tanto di accordo. Non solo quella di Marco Giampaolo: ora traballa maledettamente anche la panchina di Rolando Maran. Ma il terremoto in terra ligure potrebbe essere anche molto più deciso e L'articolo proviene da Inews.it.

SkySport : Genoa verso l'esonero di Maran: si cerca l'accordo con Ballardini. Le news - sportli26181512 : Genoa verso l'esonero di Maran: si cerca l'accordo con Ballardini. Le news: Preziosi è pronto a cambiare subito all… - calciomercatoit : ????#Genoa, riflessioni su #Maran: #Ballardini in pole, ma in lizza ci sono anche #Semplici e #Nicola ??#CMITmercato - TuttoMercatoWeb : TMW - Genoa, Maran sempre più verso l’esonero. Domani Ballardini in città - junews24com : Torino, Giampaolo non svolta: la decisione di Cairo - -