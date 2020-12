de Magistris contro De Luca: “I cittadini non sono sudditi” (Di domenica 20 dicembre 2020) “Ci vuole rispetto per le persone. I cittadini non sono sudditi”. Inizia così il post di questa mattina del sindaco di Napoli Luigi de Magistris in polemica con le decisioni di De Luca di lasciare la Campania arancione. de Magistris ieri ha revocato l’ordinanza con cui indicava le piazze e le strade di Napoli che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 20 dicembre 2020) “Ci vuole rispetto per le persone. Inon”. Inizia così il post di questa mattina del sindaco di Napoli Luigi dein polemica con le decisioni di Dedi lasciare la Campania arancione. deieri ha revocato l’ordinanza con cui indicava le piazze e le strade di Napoli che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

