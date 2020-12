Covid, raffica di controlli a Napoli: due negozi sanzionati a Chiaia (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, San Paolo e Vicaria-Mercato, con i militari della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nella zona di Chiaia e dei “baretti”. Nel corso dell’attività sono state identificate 85 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, e controllati 5 veicoli; inoltre, sono stati controllati quattro esercizi commerciali di cui due sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19. In particolare, un bar in via Filangieri che ha consentito agli avventori di consumare le bibite all’interno del locale e un altro in vico Belledonne a Chiaia perché vendeva bevande non confezionate per l’asporto che venivano consumate davanti all’ingresso dell’esercizio. Infine, cinque persone sono ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ieri pomeriggio gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, San Paolo e Vicaria-Mercato, con i militari della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nella zona die dei “baretti”. Nel corso dell’attività sono state identificate 85 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, e controllati 5 veicoli; inoltre, sono stati controllati quattro esercizi commerciali di cui dueper inottemperanza alle misure anti-19. In particolare, un bar in via Filangieri che ha consentito agli avventori di consumare le bibite all’interno del locale e un altro in vico Belledonne aperché vendeva bevande non confezionate per l’asporto che venivano consumate davanti all’ingresso dell’esercizio. Infine, cinque persone sono ...

toroneldna : Giusto per capire: DCPM a raffica, stadi chiusi, negozi aperti in settimana, e le messe non si annullano? Cos'e', i… - PonytaEle : RT @robertobona9: @PiazzapulitaLA7 @stanzaselvaggia Ma chi nega?Nessuno nega il Virus venuto dalla Cina(Stato che difendete):si contestan i… - ACiavula : Controlli serrati nei negozi al tempo del Covid-19, raffica di sanzioni in Calabria - Ciavula: - Mingucc : @LittleNero5555 @273_333 @myrtamerlino dici minkiate a raffica, COL BONUS VACANZE si poteva andare in vacanza ma ri… - Notiziedi_it : Covid a Napoli, la sfida dello spritz: folla con i bicchieri in mano davanti ai bar, raffica di multe -