Covid, per la nuova variante del virus Olanda e Belgio cancellano i voli dall’Inghilterra (Di domenica 20 dicembre 2020) Il governo olandese e quello belga hanno bloccato i voli provenienti dal Regno Unito dopo aver individuato la variante del coronavirus già isolata in Gran Bretagna. Anche la Germania si prepara a fermare i voli. L’Oms: «In stretto contatto con Londra» Leggi su corriere (Di domenica 20 dicembre 2020) Il governo olandese e quello belga hanno bloccato iprovenienti dal Regno Unito dopo aver individuato ladel coronagià isolata in Gran Bretagna. Anche la Germania si prepara a fermare i. L’Oms: «In stretto contatto con Londra»

BERLINO, 20 DIC - La Germania potrebbe sospendere i voli dal Regno Unito e dal Sudafrica per i timori di diffusione del virus. Lo riferiscono fonti del governo di Berlino all'Afp. Nelle scorse ore anc ...

Londra, strade deserte dopo l'annuncio di Johnson di un nuovo lockdown

Strade deserte a Londra all'indomani dell'annuncio di Boris Johnson, che ha comunicato che, dal 20 dicembre, Londra, il Sud Est e l'Est ...

