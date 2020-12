Covid, ministro Salute britannico: “Variante virus fuori controllo” (Di domenica 20 dicembre 2020) ministro Salute britannico: “Variante virus fuori controllo” La nuova Variante del Coronavirus nel Regno Unito è fuori controllo. L’allarme è stato lanciato dal ministro della Salute britannico, Matt Hancock, che in un’intervista a Sky News in cui giornalista gli ha chiesto se il nuovo ceppo – rilevato nel Sud-Est del Paese – fosse sotto controllo, Hancock ha risposto: “Purtroppo no”. Proprio per questo, Hancock ha lanciato un appello al rispetto delle nuove restrizioni da parte della popolazione, bollando come irresponsabili le migliaia di londinesi messisi ieri in fila in strada e in treno in un maxi esodo dal regime di lockdown ... Leggi su tpi (Di domenica 20 dicembre 2020): “” La nuovadel Coronanel Regno Unito è. L’allarme è stato lanciato daldella, Matt Hancock, che in un’intervista a Sky News in cui giornalista gli ha chiesto se il nuovo ceppo – rilevato nel Sud-Est del Paese – fosse sotto, Hancock ha risposto: “Purtroppo no”. Proprio per questo, Hancock ha lanciato un appello al rispetto delle nuove restrizioni da parte della popolazione, bollando come irresponsabili le migliaia di londinesi messisi ieri in fila in strada e in treno in un maxi esodo dal regime di lockdown ...

Agenzia_Ansa : #Oms: 'La nuova variante di #Covid, scoperta in Gran Bretagna, è stata individuata anche in Danimarca e Australia… - MediasetTgcom24 : Covid, ministro britannico: 'La nuova variante del virus è fuori controllo' #Coronavirus - LegaSalvini : PECCATO PER IL LIBRO DI AUTOELOGIO DEL MINISTRO SPERANZA, NON VEDRÀ PIÚ LA LUCE DELLE LIBRERIE - radio_milano : RT @Agenzia_Ansa: #Oms: 'La nuova variante di #Covid, scoperta in Gran Bretagna, è stata individuata anche in Danimarca e Australia, oltr… - GranchiTatiana : RT @MediasetTgcom24: Covid, ministro britannico: 'La nuova variante del virus è fuori controllo' #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ministro Covid: ministro Gb, restrizioni potrebbero durare per mesi - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, fuga da Londra prima del lockdown. Preoccupa il virus mutato

Coronavirus, fuga da Londra prima del lockdown. Il ministro alla Sanità, Matt Hancock, ha anche definito come 'totalmente irresponsabili' quei londinesi fuggiti nella notte dal 'tier 4', il livello ma ...

Londra in lockdown, "nuove misure per un paio di mesi"

Ribadendo la necessità di rispettare nel modo più stretto le misure adottate, il ministro britannico ha spiegato che 'ne abbiamo più bisogno per controllare la diffusione della nuova variante di quand ...

Coronavirus, fuga da Londra prima del lockdown. Il ministro alla Sanità, Matt Hancock, ha anche definito come 'totalmente irresponsabili' quei londinesi fuggiti nella notte dal 'tier 4', il livello ma ...Ribadendo la necessità di rispettare nel modo più stretto le misure adottate, il ministro britannico ha spiegato che 'ne abbiamo più bisogno per controllare la diffusione della nuova variante di quand ...