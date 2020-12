Coronavirus, Napoli: multe per assembranti nel fine settimana (Di domenica 20 dicembre 2020) In seguito ai controlli effettuati nella giornata di sabato a Napoli, sono state emesse molte multe per la violazione delle norme nazionali anti-Covid. Covid, Napoli: controlli e diverse multe per assembramenti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 20 dicembre 2020) In seguito ai controlli effettuati nella giornata di sabato a, sono state emesse molteper la violazione delle norme nazionali anti-Covid. Covid,: controlli e diverseper assembramenti su Notizie.it.

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus, ecco i dati nazionali: risalgono lievemente i contagi, ma… - ge9378 : allora non è solo #Milano e #Napoli il mondo è pieno di #testedicazzo #lockdown #Covid_19 #coronavirus - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus in Campania, calano i contagi ed i decessi nelle ultime 24… - rep_napoli : Coronavirus, in Campania 891 nuovi contagi, 11 deceduti e 1104 guariti [aggiornamento delle 17:37] - rep_napoli : Coronavirus, in Campania 891 nuovi contagi, 11 deceduti e 104 guariti [aggiornamento delle 17:05] -