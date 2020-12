“Che trasformazione!” Cecilia Rodriguez si mostra così e fioccano i commenti | è la prima volta che decide di farlo

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 20 dicembre 2020), il cambiamento arriva per la gioia dei fan. Impossibile non perdere l testa per la sorella argentina.spiazza il pubblico dei social con un nuovo look tutto invernale, che non per questo rinuncia alla sensualità tipica delle. Non solo una nuova acconciatura, ma anche abiti super chic che seguono la tendenza ma con originalità. Eccola in primo piano, nel pieno della sua radiosa bellezza. La sorella argentina decise di dare il suo benvenuto all’inverno puntando su una nuova immagine. Il contrasto è tra i tempi e le mode. Ora anni ’50 poi del tutto contemporanea,fa impazzire tutti i fanndo anche un certo gusto. La sorella di Belén ha infatti rivoluzionato il suo stile, puntando non solo sull’abbigliamento ma anche sui capelli. ...