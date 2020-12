Bollo auto, come risparmiare il 10% utilizzando il cashback (Di domenica 20 dicembre 2020) Non tutti sanno che si può risparmiare il 10% del Bollo auto pagandolo con carta e sfruttando il cashback. Ecco come fare come risparmiare il 10% utilizzando il cashback (websource)Il cashback è la novità di questi giorni. Lo Stato offre la possibilità di recuperare il 10% delle spese effettuate in negozi fisici utilizzando carte di credito e carte bancomat, ma anche app prepagate. Bisogna fare almeno 10 operazioni e la cifra massima che si può recuperare (verrà fatto un bonifico direttamente all’utente) è di 150 euro. Tra le spese che si possono sfruttare con il cashback c’è anche il Bollo auto. Non è stata una cosa “pubblicizzata”, ma il sistema ... Leggi su instanews (Di domenica 20 dicembre 2020) Non tutti sanno che si puòil 10% delpagandolo con carta e sfruttando il. Eccofareil 10%il(websource)Ilè la novità di questi giorni. Lo Stato offre la possibilità di recuperare il 10% delle spese effettuate in negozi fisicicarte di credito e carte bancomat, ma anche app prepagate. Bisogna fare almeno 10 operazioni e la cifra massima che si può recuperare (verrà fatto un bonifico direttamente all’utente) è di 150 euro. Tra le spese che si possono sfruttare con ilc’è anche il. Non è stata una cosa “pubblicizzata”, ma il sistema ...

