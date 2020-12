15enne fa visita alla tomba della mamma | violentata al cimitero

Leggi su chenews

(Di domenica 20 dicembre 2020) La piccola di 15 anni non ha avuto scampo dalle grinfie del custode, un uomo di 63 anni, che l’habrutalmente. Condannato a 4 anni di carcere l’uomo di 63 anni che ha abusato all’interno deldi Buccinasco di una giovane di 15 anni. I fatti risalgono a qualche mese fa, quando la ragazza si recava spesso sullamadre per pregare. La ragazza ha poi trovato il coraggio di denunciare l’uomo, che era il custode dele di farlo arrestare. L’uomo ha ora sulle spalle una condanna di 4 anni e due mesi con rito abbreviato da scontare. LEGGI ANCHE >>> La professoressa abusava di lui, quindicenne voleva tagliarsi i genitali LEGGI ANCHE >>> Si filma mentre abusa del figliastro sordomuto e pubblica i video in rete Ragazzina abusata nel ...