Zona rossa? Dal “19 dicembre 2021” Clamoroso errore in Gazzetta Ufficiale

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic –a Natale a partire dal “19”: è ilpubblicato inin merito all’entrata in vigore del decreto firmato ieri da Conte. Prima la gaffe del premier in diretta tv, secondo cui le nuove restrizioni entrano in vigore “dal 21al 6 gennaio” – in realtà saranno valide dal 24. Ora lo svarione addirittura in. L’infa il giro dei socialche di certo non poteva passare inosservato, vista l’ufficialità per l’appunto della. E sui social si è subito scatenata l’ironia ...