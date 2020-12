Verona | Juric | “I due rigori non andavano fischiati Con la società nessun problema | ma mi erano state fatte delle promesse…”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 19 dicembre 2020) Ivanha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro la Fiorentina:"La nostra idea di calcio è quella di essere molto aggressivi tranne in area di rigore nostra. Gunter non giocava da diverse partite ma non credo che quello con Vlahovic sia un contatto sufficiente per fischiare un rigore. Trovo eccessivo anche quello fischiato a noi. Attaccante? Abbiamo preso Kalinic che è un giocatore sopra la media, ha tutto e confido che sia lui che Favilli e Di Carmine recuperino al più presto. Con Setti mi sono arrabbiato all'inizio della stagione perchè avevamo degli accordi e per una serie di motivi non sono stati rispettati, ma adesso va tutto bene, sono coccolato e felice".