Vangelo del giorno 19 Dicembre 2020 | Commento e Letture

(Di sabato 19 dicembre 2020)del19Sabato 19Gdc 13, 2–7.24–25a; Sal 70secondo Luca (1, 5–25)Al tempo di Erode, re della Giudea, c’era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abìa, e aveva in moglie una discendente di Aronne chiamata Elisabetta.Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore.Ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni.Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe,secondo l’usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel tempio per fare l’offerta dell’incenso.Tutta l’assemblea del popolo pregava fuori nell’ora dell’incenso.Allora gli apparve un angelo del Signore, ritto alla ...

