Traffico Roma del 19-12-2020 ore 18 | 30

(Di sabato 19 dicembre 2020) Luceverdedalla redazione buonasera in studio Massimo pesche al Portuense ci sono difficoltà di transito per un incidente in via Quirino Majorana con ripercussioni anche in via Oderisi da Gubbio sulle strade limitrofe sulla tangenziale lunghe code nel tratto di via del Foro Italico tra la Salaria e la galleria Giovanni XXIII in direzione Stadio Olimpico sul Raccordo Anulare Code in esterna tra la via Appia e Lanina anche qui per incidente Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea della metro sono chiuse le stazioni Spagna e Flaminio su disposizione delle autorità Questo per evitare gli assembramenti i treni quindi transitano senza fermarsi stazioni alternative Barberini e Lepanto e da oggi e fino a lunedì 21 come risulta dalle 730 alle 20-30 blocco ecologico della circolazione nella fascia verde per le auto a benzina e diesel ...