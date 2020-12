Tommaso Zorzi crolla dopo la puntata:” La mia avventura finisce qua” (Di sabato 19 dicembre 2020) Sembrava andare tutto per il meglio in questo ultimo periodo, nonostante l’uscita destabilizzante di Francesco Oppini, ma dopo la puntata Tommaso Zorzi crolla. Anche nei primi mesi del Grande Fratello Vip il gieffino aveva accusato del malessere così da portarlo a dubitare di voler realmente restare dentro la Casa. Questa insofferenza però sembrava essere sparita e nel suo viso sembrava essere tornato il sorriso, ostacolato un po’ dalla decisione del suo amico e collega Francesco. La sua uscita lo ha davvero buttato giù, poiché in lui aveva ed ha trovato una forte complicità, ma nutrito anche dei sentimenti molto vicini all’amore. dopo qualche giorno, però il clima si era fatto sereno di nuovo, fino a che non ha nominato Stefania Orlando, suo grande punto di riferimento. Questa cosa ha ... Leggi su giornal (Di sabato 19 dicembre 2020) Sembrava andare tutto per il meglio in questo ultimo periodo, nonostante l’uscita destabilizzante di Francesco Oppini, mala. Anche nei primi mesi del Grande Fratello Vip il gieffino aveva accusato del malessere così da portarlo a dubitare di voler realmente restare dentro la Casa. Questa insofferenza però sembrava essere sparita e nel suo viso sembrava essere tornato il sorriso, ostacolato un po’ dalla decisione del suo amico e collega Francesco. La sua uscita lo ha davvero buttato giù, poiché in lui aveva ed ha trovato una forte complicità, ma nutrito anche dei sentimenti molto vicini all’amore.qualche giorno, però il clima si era fatto sereno di nuovo, fino a che non ha nominato Stefania Orlando, suo grande punto di riferimento. Questa cosa ha ...

GrandeFratello : L’uomo ideale di Tommaso ha ovviamente un volto... ?? #GFVIP - SophienyLarench : Quindi Tommaso rimane solo in funzione di Tommaso Zorzi personaggio mangiandosi Tommy persona? Ufficialmente è dive… - gayasilvestri : RT @lostaifacendo: l'Italia è una Repubblica fondata su Tommaso Zorzi #GFVIP - fraancescaa00 : RT @0ppirla: qualsiasi cosa succederà vi faccio presente che, per l'ennesima volta, ha scelto tommaso zorzi e non tommy. #gfvip - francyriki : RT @BITCHYFit: Tommaso Zorzi ha una crisi nella notte: “Voglio lasciare il GF Vip” – il motivo che l’ha fatto crollare -