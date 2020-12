The Voice Senior, il papà di Giorgia sbotta contro Loredana Bertè (Di sabato 19 dicembre 2020) The Voice Senior nella puntata di ieri sera ha scelto i suoi finalisti e Giulio Todrani, papà della cantante Giorgia, non ce l’ha fatta a passare il turno venendo eliminato dalla sua stessa coach, Loredana Bertè. Un’eliminazione avvenuta a distanza dato che Giulio Todrani si trova attualmente in isolamento domiciliare per aver contratto il Covid. Per fortuna l’uomo è asintomatico e sta benissimo, tant’è che anche ieri sera si è esibito live da casa sua. Purtroppo per lui però l’esibizione non ha convinto la Bertè che l’ha così eliminato. Oggi, via Twitter, Giulio Todrani ha tuonato contro Loredana accusandola di non averlo mai chiamato durante il suo periodo di malattia. “Cara Loredana tu sai benissimo tutti i miei ... Leggi su biccy (Di sabato 19 dicembre 2020) Thenella puntata di ieri sera ha scelto i suoi finalisti e Giulio Todrani,della cantante, non ce l’ha fatta a passare il turno venendo eliminato dalla sua stessa coach,. Un’eliminazione avvenuta a distanza dato che Giulio Todrani si trova attualmente in isolamento domiciliare per aver contratto il Covid. Per fortuna l’uomo è asintomatico e sta benissimo, tant’è che anche ieri sera si è esibito live da casa sua. Purtroppo per lui però l’esibizione non ha convinto lache l’ha così eliminato. Oggi, via Twitter, Giulio Todrani ha tuonatoaccusandola di non averlo mai chiamato durante il suo periodo di malattia. “Caratu sai benissimo tutti i miei ...

