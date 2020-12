Serie A calcio | la Sampdoria batte il Crotone 3-1 Fiorentina-Verona 1-1 di rigore

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tour de force per laA di, nel weekend va in scena la 13ma giornata, in mezzo a due turni infrasettimanali. In attesa dell’atteso incontro serale tra Parma e Juventus, nel pomeriggio si sono giocate le prime due partite del fine settimana.hanno pareggiato per 1-1 allo Stadio Franchi: gli scaligeri sono passati in vantaggio all’ottavo minuto grazie a unditrasformato da Veloso, undici minuti più tardi i padroni di casa hanno impattato grazie al penalty siglato da Vlahovic. Ilè ora settimo a quota 20 punti, mentre laè quartultima a 11 punti ed è in piena lotta per non retrocedere. Laha infilato il secondo successo consecutivo grazie al 3-1 rifilato al ...