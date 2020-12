Sentenza Raggi: assolta in appello la sindaca di Roma (Di sabato 19 dicembre 2020) Virginia Raggi, immagine d'archivio Raggi assolta, la sindaca: 'Colpita con una violenza inaudita e con ferocia ingiustificata' 10 novembre 2018 Processo Raggi, oggi la Sentenza. In caso di condanna ... Leggi su romatoday (Di sabato 19 dicembre 2020) Virginia, immagine d'archivio, la: 'Colpita con una violenza inaudita e con ferocia ingiustificata' 10 novembre 2018 Processo, oggi la. In caso di condanna ...

sole24ore : #Raggi assolta in appello per il caso Marra @sole24ore - patriziaprestip : Non stimo @virginiaraggi come sindaco e la ritengo la peggiore amministratrice di tutti i tempi. Ma oggi va rispett… - lucianonobili : Al di là del tempo che la coalizione di centrosinistra sta colpevolmente perdendo a Roma la cosa più ripugnante è l… - Lillo68904581 : RT @sole24ore: #Raggi assolta in appello per il caso Marra @sole24ore - Lillo68904581 : RT @lamaschera4: Il fatto non costituisce reato ma a Roma devono arrivare soldi e allora bisogna togliere di mezzo le persone oneste? Sper… -