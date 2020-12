Sci alpino, si recupererà a Crans Montana il superG non disputato a Sankt Moritz (Di sabato 19 dicembre 2020) Si disputerà a Crans Montana (Svizzera) il superGigante valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021, che non si è potuto correre lo scorso 5 dicembre in quel di Sankt Moritz, sempre nel Paese elvetico. La FIS ha comunicato la decisione nel corso della giornata odierna. A questo punto il nuovo programma del fine settimana nel Cantone Vallese sarà il seguente: prove della discesa nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 gennaio, quindi si disputerà la prima discesa nella giornata di venerdì 22, la seconda discesa sabato 23 e, infine, il superGigante sarà di scena domenica 24, con partenza fissata alle ore 11.30. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Si disputerà a(Svizzera) iligante valevole per la Coppa del Mondo di sci2020-2021, che non si è potuto correre lo scorso 5 dicembre in quel di, sempre nel Paese elvetico. La FIS ha comunicato la decisione nel corso della giornata odierna. A questo punto il nuovo programma del fine settimana nel Cantone Vallese sarà il seguente: prove della discesa nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 gennaio, quindi si disputerà la prima discesa nella giornata di venerdì 22, la seconda discesa sabato 23 e, infine, iligante sarà di scena domenica 24, con partenza fissata alle ore 11.30. Foto: Lapresse

RaiNews : #Sofia #Goggia è ritornata alla vittoria nella 'sua' discesa libera, la specialità regina dello sci alpino e nella… - Gazzetta_it : #sci Sofia #Goggia: “Ho sciato con la testa, è bastato. Zero rischi, ma resto una selvaggia” - Eurosport_IT : Dopo il secondo posto di ieri, @goggiasofia mette tutte in riga nella seconda discesa della Val d'Isere: FENOMENALE… - infoitsport : Sci alpino, le pagelle di oggi: Goggia vince 'alla Goggia', Suter e Johnson si confermano, Kilde fa il bis, Paris a… - OA_Sport : Sci alpino, si recupererà a Crans Montana il superG non disputato a Sankt Moritz -