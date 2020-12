Probabili formazioni Inter Spezia Diretta tv | Vidal out | dubbio in mezzo per Hakimi

(Di sabato 19 dicembre 2020)tv: le mosse di Conte e Italiano per il reparto di. Fra i nerazzurri out, in casa bianconera si rivede Ricci

SkySport : Probabili formazioni di Parma-Juventus - blab_live : #SerieA, #SampCrotone @sampdoria @FcCrotoneOff segnali di ripresa da entrambe. Probabili formazioni, #pronostico e… - ParmaFCFeed : Parma-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla | La Diretta #pfc1913 #ParmaFC - infoitsport : Le probabili formazioni di Torino-Bologna: Milinkovic-Savic può essere confermato - infoitsport : Le probabili formazioni di Cagliari-Udinese: in mediana spazio a Marin e Rog -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Diretta Parma Juventus streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 13^ giornata di Serie A, squadre in campo allo stadio Tardini. Parma ...Vota! Arriva la Juve al Tardini: contro i bianconeri il Parma cerca gol e punti. Dopo tre 0-0 consecutivi al Tardini è ora di segnare gol per andare a caccia di punti. Non sarà ...