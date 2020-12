Nuove misure-compromesso. Critiche dall'opposizione (Di sabato 19 dicembre 2020) L'intesa ha messo d'accordo, dopo un lungo tira e molla, maggioranza di governo e regioni, ma non il centrodestra. La più dura è Giorgia Meloni Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 dicembre 2020) L'intesa ha messo d'accordo, dopo un lungo tira e molla, maggioranza di governo e regioni, ma non il centrodestra. La più dura è Giorgia Meloni

dariofrance : Bene le nuove regole restrittive approvate dal Consiglio dei Ministri. Misure indispensabili per contenere i contag… - Palazzo_Chigi : Nuove misure per il contenimento dell'emergenza da Covid-19, la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT.… - Agenzia_Ansa : In serata è prevista la conferenza stampa del premier Giuseppe #Conte sulle nuove misure anti #Covid per le feste d… - markorusso69 : RT @MariaLuisaMastu: @markorusso69 @MOktyabrskaya Quando parlava all’incontro della Coldiretti ‘sta merda la mascherina non la teneva Vuol… - bellunesimondo : Decreto Natale. Nuove misure di contrasto al Covid-19 -