Max Casacci, il suono della natura nel disco ispirato dalla pandemia (Di sabato 19 dicembre 2020) Max Casacci, il fondatore dei Subsonica mescola i suoni della natura nel disco ispirato dalla pandemia per quello che verrà dopo Casacci, foto profilo FacebookIl lockdown ha mosso gli animi di artisti che siano essi scrittori, musicisti o pittori. Da subito era chiaro che quel periodo così inedito quanto tragico avrebbe cambiato la vita di molti diventando motivo d’ispirazione. Così è stato anche per Max Casacci che nell’album Earthphonia ha raccolto i suoni della natura. Il disco uscito l’11 dicembre è infatti composto da tutti suoni della terra. La natura non è mai banale e forse per questo motivo non ci sarà il “semplice” ... Leggi su ck12 (Di sabato 19 dicembre 2020) Max, il fondatore dei Subsonica mescola i suoninelper quello che verrà dopo, foto profilo FacebookIl lockdown ha mosso gli animi di artisti che siano essi scrittori, musicisti o pittori. Da subito era chiaro che quel periodo così inedito quanto tragico avrebbe cambiato la vita di molti diventando motivo d’ispirazione. Così è stato anche per Maxche nell’album Earthphonia ha raccolto i suoni. Iluscito l’11 dicembre è infatti composto da tutti suoniterra. Lanon è mai banale e forse per questo motivo non ci sarà il “semplice” ...

ANNAQuercia : Max Casacci a FQMagazine: “Scontiamo una classe dirigente vecchia. Ma sono ottimista, i giovani come Greta ci salve… - agoravarese : MUSICA : IN USCITA LA COLONNA SONORA DI “ITALY IN A DAY” DEI DEPRODUCERS: VITTORIO COSMA / GIANNI MAROCCOLO/RICCARD… - E_Silvestrin : Nel SilveSTREAM di oggi! Max Casacci dei Subsonica ci parlerà del suo progetto sonoro Earthphonia insieme al geolo… - MENUETTOit : #Food e #Music: Max Casacci mette in musica i rumori del Pianeta. 'L'ambiente è il tema del nostro tempo, per ... - ilnazionaleit : Max Casacci mette in musica i rumori del Pianeta. 'L'ambiente è il tema del nostro tempo, per fortuna i ragazzi se… -