Massimo Cannoletta | il super campione de L’Eredità | “Mi piacerebbe raccontare storie per la Rai”

(Di domenica 20 dicembre 2020). Forse ai più questo nome non susciterà nulla, però molti sapranno che si tratta deldelche tanto ha fatto e sta facendo ancora oggi parlare di se. Il motivo? Innanzitutto la durata della sua imbattibilità, in secondo luogo il gesto da gentiluomo che qualche puntata fa lo ha visto cedere L'articolo

lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Massimo Cannoletta all'Eredità torna campione ma sbaglia la ghigliottina - mattinodinapoli : Massimo Cannoletta all'Eredità torna campione ma sbaglia la ghigliottina - Giovanna2810194 : IVANA BARBONETTI CONDIVIDE/ PROFUMA DI INTELLIGENZA E DI CULTURA..CREDEVO NON AVREI PIÙ LETTO DI DARE VALORE A QUES… - zazoomblog : L’Eredità Massimo Cannoletta in crisi: avanzano Simone e Alessandra - #L’Eredità #Massimo #Cannoletta - infoitcultura : L’Eredità, Massimo Cannoletta si sbilancia: qual è il suo segreto, c’entra Insinna -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Cannoletta

Massimo Cannoletta. Forse ai più questo nome non susciterà nulla, però molti sapranno che si tratta del super campione dell'Eredità che tanto ha fatto e ...Massimo Cannoletta, campione in carica de L’Eredità da diverse settimane, cede il posto al rivale che si aggiudica anche il montepremi. Gli ultimi mesi dell’anno per i fan de L’Eredità è stata più ...