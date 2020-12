Martina Pinto emoziona il web, l’annuncio che tutti stavano aspettando (Di sabato 19 dicembre 2020) Martina Pinto emoziona il web, l’attrice e influencer romana ha dato l’annuncio che tutti stavano aspettando e che ha commosso i suoi follower. foto facebookAttrice e influencer di grande successo, da anni si sta dedicando al suo lavoro sul web e nonostante si sia allontanata dalla televisione da diverso tempo è sempre molto seguita e i suoi consigli sono sempre ben accetti da parte dei suoi follower. Quello che però nessuno si aspettava è la notizia che la giovane ha dato proprio da poche ore con una dolcissima foto pubblicata sui social in compagnia del suo fidanzato Alessandro con cui fa coppia fissa da diverso tempo. Prima di scoprire di cosa si tratta, vi ricordo che la romana in passato ha anche partecipato ad una delle edizioni di Ballando con ... Leggi su chenews (Di sabato 19 dicembre 2020)il web, l’attrice e influencer romana ha datochee che ha commosso i suoi follower. foto facebookAttrice e influencer di grande successo, da anni si sta dedicando al suo lavoro sul web e nonostante si sia allontanata dalla televisione da diverso tempo è sempre molto seguita e i suoi consigli sono sempre ben accetti da parte dei suoi follower. Quello che però nessuno si aspettava è la notizia che la giovane ha dato proprio da poche ore con una dolcissima foto pubblicata sui social in compagnia del suo fidanzato Alessandro con cui fa coppia fissa da diverso tempo. Prima di scoprire di cosa si tratta, vi ricordo che la romana in passato ha anche partecipato ad una delle edizioni di Ballando con ...

mobbastadavero : Emozionata per Martina Pinto come fosse amica mia - notmycupoftears : Ma Martina Pinto è incinta piango - lifede_ : IN CHE SENSO MARTINA PINTO È INCINTA, MA IO PIANGO - AleMancinelli8 : martina pinto è incinta e io sono felice come fosse una mia amica ?? - _yourtenderlips : Comunque (sì lo so che lo sapete) sono ostetrica, e vedo donne incinta spesso (anche troppo), ma non tutte mi fanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Pinto Martina Pinto incinta Lattrice e il compagno Alessandro Poggi aspettano Gossip News Tutte le news su Alessandro Poggi

Martina Pinto è incinta, l'attrice 31 anni lo ha annunciato con una serie di scatti intimi su Instagram. La 31 enne nata in Kenya, ma cresciuta in Italia aspetta una bimba dal comp ...

Martina Pinto è incinta! L'attrice e il compagno Alessandro Poggi aspettano...

Martina Pinto è incinta, l'attrice 31 anni lo ha annunciato con una serie di scatti intimi su Instagram. La 31 enne nata in Kenya, ma cresciuta in Italia aspetta una bimba dal compagno Alessandro ...

Martina Pinto è incinta, l'attrice 31 anni lo ha annunciato con una serie di scatti intimi su Instagram. La 31 enne nata in Kenya, ma cresciuta in Italia aspetta una bimba dal comp ...Martina Pinto è incinta, l'attrice 31 anni lo ha annunciato con una serie di scatti intimi su Instagram. La 31 enne nata in Kenya, ma cresciuta in Italia aspetta una bimba dal compagno Alessandro ...