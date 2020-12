L’OMS AMMETTE FINALMENTE CHE IL PCR CREA FALSI POSITIVI

Leggi su databaseitalia

(Di sabato 19 dicembre 2020) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS in Italiano, WHO in Inglese) ha pubblicato un promemoria il 14 dicembre, avvertendo che le soglie di ciclo elevato sui test PCR si tradurranno in. Sebbene queste informazioni accurate, sono disponibili già da mesi, quindi dobbiamo chiederci: perché lo stanno segnalando ora? È per far sembrare che il vaccino funzioni? I test Sars-Cov-2 “gold standard” si basano sulla reazione a catena della polimerasi (PCR). La PCR funziona prendendo i nucleotidi – minuscoli frammenti di DNA o RNA – e replicandoli finché non diventano qualcosa di abbastanza grande da poter essere identificati. La replicazione viene eseguita in cicli, con ogni ciclo che raddoppia la quantità di materiale genetico. Il numero di cicli necessari per produrre qualcosa di identificabile è noto come “soglia del ciclo” o “valore ...