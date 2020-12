Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Milan

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 19 dicembre 2020) Domani a Reggio Emilia alle ore 15.00 andrà in scena, sfida valida per il tredicesimo turno di Serie A 2020-21. Pioli dovrà fare a meno anche stavolta di Ibrahimovic, Bennacer, Kjaer e Gabbia. De Zerbi non ha a disposizione Locatelli per squalifica. Caputo dovrebbe partire dalla panchina. Queste le(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. All. De Zerbi.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Leao. All. Pioli. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.