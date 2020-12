Lazio, Inzaghi: "Dobbiamo migliorare la difesa ,sarebbe importante battere una big" (Di sabato 19 dicembre 2020) Prima Napoli e poi Milan : la Lazio dovrà affrontare due scontri diretti consecutivi importantissimi per il continuo del campionato. Non sarà una situazione semplice da affrontare, visti anche i ... Leggi su quotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Prima Napoli e poi Milan : ladovrà affrontare due scontri diretti consecutivi importantissimi per il continuo del campionato. Non sarà una situazione semplice da affrontare, visti anche i ...

infoitsport : Lazio, Inzaghi: 'Dobbiamo migliorare la difesa ,sarebbe importante battere una big' - infoitsport : Lazio – Napoli | Simone Inzaghi presenta la gara - FcInterNewsit : Lazio, Inzaghi fa chiarezza: 'Con Lotito lavoro da 16 anni, il rapporto va oltre il calcio' - infoitsport : Lazio - Napoli, dubbio in attacco per Inzaghi: aperto il ballottaggio Correa-Caicedo - CampoFattore : #Lazio, Inzaghi: 'Tra me e Lotito c'è un rapporto che va oltre il calcio. Tra di noi non c'è nessun problema' #SSLazio -