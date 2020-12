Lazio, buone notizie per Inzaghi: Acerbi è quasi pronto (Di sabato 19 dicembre 2020) Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi potrebbe recuperare Francesco Acerbi in tempo per la partita di domani sera contro il Napoli Arrivano buone notizie dall’infermeria per il tecnico della Lazio Simone Inzaghi. Come riporta Corriere dello Sport, l’allenatore biancoceleste potrebbe recuperare Francesco Acerbi in tempo per la partita di domani sera contro il Napoli. Il difensore si era infortunato nel corso della partita con il Verona ma se i provini che sosterrà questo pomeriggio e domani nella sessione di rifinitura dovessero dare ottimi riscontri sarà regolarmente in campo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Il tecnico dellaSimonepotrebbe recuperare Francescoin tempo per la partita di domani sera contro il Napoli Arrivanodall’infermeria per il tecnico dellaSimone. Come riporta Corriere dello Sport, l’allenatore biancoceleste potrebbe recuperare Francescoin tempo per la partita di domani sera contro il Napoli. Il difensore si era infortunato nel corso della partita con il Verona ma se i provini che sosterrà questo pomeriggio e domani nella sessione di rifinitura dovessero dare ottimi riscontri sarà regolarmente in campo. Leggi su Calcionews24.com

