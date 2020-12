La Roma non può fare a meno di Mkhitaryan: a breve il rinnovo (Di sabato 19 dicembre 2020) Il matrimonio fra Henrikh Mkhitaryan e la Roma è destinato a continuare. A breve un incontro per il rinnovo di contratto Il matrimonio fra Henrikh Mkhitaryan e la Roma è destinato a continuare secondo quanti riportato questa mattina da Corriere dello Sport. Le due parti si incontreranno a breve per discuterete il rinnovo del contratto dell’attaccante armeno attualmente in scadenza nel 2021. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Il matrimonio fra Henrikhe laè destinato a continuare. Aun incontro per ildi contratto Il matrimonio fra Henrikhe laè destinato a continuare secondo quanti riportato questa mattina da Corriere dello Sport. Le due parti si incontreranno aper discuterete ildel contratto dell’attaccante arattualmente in scadenza nel 2021. Leggi su Calcionews24.com

CarloCalenda : Ringrazio ?@BeppeSala? per le parole di stima che ricambio. Speriamo di poter lavorare presto insieme. Non ho mai c… - Corriere : Casellati: «Incomprensibile che gli italiani non sappiano ancora come comportarsi per il Natale» - Gazzetta_it : La #moviola di Roma-Torino: al 14' il giallo a #Singo non esiste. E sull'1-0 fallo su #Belotti. #RomaTorino - AldoFestevole : @duppli @tackleduro Attenzione , anche Roma Toro è stato uno scandalo... gli arbitri sono molto scarsi se lo si vuo… - eErgaOmnes : RT @gabelmanu: B.Lezzi vi dico che non ho bisogno di aspettare la sentenza per dirvi che sono convinta che Virginia Raggi rappresenti pien… -