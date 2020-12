Italia | scossa di terremoto | gente in strada

Leggi su howtodofor

(Di domenica 20 dicembre 2020) Unadiè stata avvertita poco prima delle 23 di oggi, sabato 19 dicembre, in tutto il territorio dei Campi Flegrei. Non si registrano danni a persone o cose: potrebbe trattarsi di unadi bradisismo, dovuta alla normale attività della grande caldera flegrea. Avvertita distintamente da quasi tutta la popolazione, fino anche nei quartieri più occidentali di Napoli come Pianura e Soccavo: residenti in zona hanno raccontato a Fanpage.it un rumore simile ad un boato seguito poi da una breve oscillazione di lampadari, particolarmente ai piani alti.Nella zona i fenomeni sismici di questo tipo sono particolarmente diffusi, trattandosi di una zona vulcanica.