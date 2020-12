Inter, ecco il piano per il mercato di gennaio (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo la fortunata e importantissima vittoria di mercoledì contro il Napoli, l’Inter comincia a ragionare sul mercato. Le indicazioni di Conte e le disponibilità di Zhang si vengono incontro in due aspetti: snellire la rosa e rinforzare la panchina. Il tecnico nerazzurro ha infatti sottolineato in diverse Interviste post partita di avere sì una panchina lunga, ma delle volte poco funzionale. L’intenzione è quindi di dare a Conte una rosa completamente funzionale e questo passa anche da importanti partenze. Snellire la rosa: primo obiettivo dell’Inter Sembrano tanti, troppi gli esuberi e gli scontenti in casa nerazzurra. In primis Radja Nainggolan, la cui partenza al Cagliari sembra essere prossima a gennaio. Il belga, mai entrato in condizione a detta di Conte, è completamente fuori dal progetto e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo la fortunata e importantissima vittoria di mercoledì contro il Napoli, l’comincia a ragionare sul. Le indicazioni di Conte e le disponibilità di Zhang si vengono incontro in due aspetti: snellire la rosa e rinforzare la panchina. Il tecnico nerazzurro ha infatti sottolineato in diverseviste post partita di avere sì una panchina lunga, ma delle volte poco funzionale. L’intenzione è quindi di dare a Conte una rosa completamente funzionale e questo passa anche da importanti partenze. Snellire la rosa: primo obiettivo dell’Sembrano tanti, troppi gli esuberi e gli scontenti in casa nerazzurra. In primis Radja Nainggolan, la cui partenza al Cagliari sembra essere prossima a. Il belga, mai entrato in condizione a detta di Conte, è completamente fuori dal progetto e ...

Inter : ??? | CALENDARIO La Lega @SerieA ha comunicato date e orari di anticipi e posticipi dalla 17ª alla 29ª giornata Ec… - Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterNapoli! ?? #FORZAINTER ???? - Inter : ?? | ARRIVO Ecco i nerazzurri a San Siro: outfit natalizio per l'occasione! ?? Il maglione #InterXmas Collection 20… - BullaInterista : RT @tatanka_h: Ed anche per oggi, ecco una classifica mai sentita prima. Juve pari all'Inter - fcin1908it : Candreva-Samp, la decisione finale. CM: 'Inter, ecco la verità: volontà di tutti. Su quella corsia...' -… -