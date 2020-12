Il prezzo del nostro strano Natale di libertà

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 19 dicembre 2020) Nessuna nonna che ti afferra per il collo per schioccarti un bacio sulla guancia. Niente bambini che schiamazzano e litigano per i nuovi giocattoli. Addio alle domande indiscrete sulle proprie relazioni sentimentali e prospettive lavorative. Saluti allo zio che mangia con la bocca aperta. Sarà per un’altra volta per i cugini che suonano alla porta per un saluto improvvisato e poi si fermano fino a sera. Un caro abbraccio al nonno che racconta la solita storia e poi si addormenta sulla poltrona. “Meno male! Finalmente undida tutto questo!”, si sente sussurrare in confidenza o si legge tra le bacheche dei social network. Eppure, per la maggioranza di noi, si avverte anche un vuoto: qualcosa mancherà. E non mancherà nel piatto, come le ottime lasagne della mamma, o sotto l’albero, sotto forma di qualche regalo in meno. Sarà qualcosa di ...