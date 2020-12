Gigante maschile Alta Badia 20 dicembre 2020: start list, pettorali di partenza e azzurri in gara (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono nove gli azzurri in gara nel Gigante maschile in Alta Badia. Domenica 20 dicembre la Coppa del Mondo di sci alpino proseguirà sulle nevi italiane con la partenza della prima manche del Gigante in programma alle ore 10:00. Un totale di 69 discese aperte dal pettorale numero 1 Filip Zubcic mentre per il primo italiano bisognerà attendere al numero 10, Luca De Aliprandini. Ecco la start list integrale. start list Gigante maschile Alta Badia (Domenica 20 dicembre) 1 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic 2 531799 FORD Tommy 1989 USA Head 3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol 4 421669 ... Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono nove gliinnelin. Domenica 20la Coppa del Mondo di sci alpino proseguirà sulle nevi italiane con ladella prima manche delin programma alle ore 10:00. Un totale di 69 discese aperte dal pettorale numero 1 Filip Zubcic mentre per il primo italiano bisognerà attendere al numero 10, Luca De Aliprandini. Ecco laintegrale.(Domenica 20) 1 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic 2 531799 FORD Tommy 1989 USA Head 3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol 4 421669 ...

Domenica 20 dicembre si disputerà il gigante maschile dell'Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Sulla mitica Gran Risa, una delle piste più iconiche del Circo Bianc ...

