GF Vip 5, Dayane Mello in lacrime dopo la puntata scappa in sauna (Di sabato 19 dicembre 2020) La modella è scoppiata a piangere dopo la puntata del GF Vip Mentre tutti chiacchierano in cucina e fanno lo spuntino dopo la puntata, Dayane Mello scappa in sauna e si isola, abbandonandosi al pianto. Poco dopo però viene raggiunta da Sonia Lorenzini che cerca di confortarla, ma la modella le dice che preferisce stare da sola. Per lei è stata una serata ricca di emozioni, tra gioie e dolori. Se da una parte infatti ha ritrovato l’amicizia di Rosalinda Cannavò, con la quale nel corso della puntata hanno avuto modo di parlare delle discussioni avute durante la settimana, dall’altra la tristezza per l’uscita dal programma di Cristiano Malgioglio – eliminato al televoto – e di Filippo Nardi, squalificato a causa di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 19 dicembre 2020) La modella è scoppiata a piangereladel GF Vip Mentre tutti chiacchierano in cucina e fanno lo spuntinolaine si isola, abbandonandosi al pianto. Pocoperò viene raggiunta da Sonia Lorenzini che cerca di confortarla, ma la modella le dice che preferisce stare da sola. Per lei è stata una serata ricca di emozioni, tra gioie e dolori. Se da una parte infatti ha ritrovato l’amicizia di Rosalinda Cannavò, con la quale nel corso dellahanno avuto modo di parlare delle discussioni avute durante la settimana, dall’altra la tristezza per l’uscita dal programma di Cristiano Malgioglio – eliminato al televoto – e di Filippo Nardi, squalificato a causa di ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il primo VIP salvo è DAYANE! #GFVIP - GrandeFratello : Dayane e Rosalinda VS tutti: le due migliori amiche si trovano sistematicamente in conflitto con la maggior parte d… - infoitcultura : GF Vip, Rosalinda Cannavò rivela i suoi sentimenti per Dayane Mello - infoitcultura : GF Vip, Adua e Dayane beccate in flagrante: rivelazione bollente in diretta - infoitcultura : Filippo Nardi e Dayane Mello: bacio hot nella notte | Nuova coppia al Grande Fratello Vip -