Folla a Napoli per lo shopping | de Magistris chiude 49 strade A Torino code fuori dai negozi già di prima mattina

Leggi su open.online

(Di sabato 19 dicembre 2020) Grannelledello. Moltissime le persone in giro, tra via Toledo, piazza dei Martiri, il lungomare ma anche nelle viuzze del centro antico. File si sono formate davanti all’ingresso dei, anche per gli ingressi scaglionati a causa delle limitazioni anti Covid. Molti hanno spiegato di essere in giro nell’ultimo sabato pre natalizio per non incappare nei divieti della zona rossa che entrerà in vigore nei giorni festivi. Per limitare il rischio assembramenti, il sindaco diLuigi deha firmato un’ordinanza con cui vengono chiuse 49della città: «Considerato che si tratta di giornate particolari in quanto a ridosso delle festività natalizie – recita l’ordinanza- è molto forte il rischio di ...