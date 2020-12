Dostoevskij | noia e castigo | la vita oltre la bile

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 20 dicembre 2020) Originate dall’assenza, tutte le lettere hanno in sé qualcosa di irrisolto, proprio perché tentano di sopperire per iscritto all’impossibilità di una comunicazione orale. Consapevoli di questa tensione, non pochi scrittori hanno saputo trasformare l’obbligo sociale della corrispondenza in una parte costitutiva della loro opera, esplorando le potenzialità offerte da una forma espressiva che, di per sé, è sospesa tra ambito privato e pubblico, riflessione e sfogo, introspezione e disvelamento del proprio Io. Ci sono, tuttavia, anche numerosi esempi di persone … Continua L'articolo proviene da il manifesto.