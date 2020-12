Covid:'Variante virus può essere anche altrove, non solo Gb' (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA, 19 DIC - La nuova Variante del coronavirus riscontrata nel Regno Unito "potrebbe essere presente anche all'estero". Lo ha sottolineato il consigliere scientifico del governo britannico Patrick ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA, 19 DIC - La nuovadel coronariscontrata nel Regno Unito "potrebbepresenteall'estero". Lo ha sottolineato il consigliere scientifico del governo britannico Patrick ...

