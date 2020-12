Contatti e finestre chiuse | perché l' Rt non scende più

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 19 dicembre 2020) Maria Sorbi Anche se i casi sono in calo (per le misure di novembre), il virus circola e non è affatto più debole Torna a salire l'indice di contagio Rt in Italia. E supera la soglia di attenzione oltre l'uno in tre regioni: Lazio, Lombardia e Veneto. Secondo il report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, nel periodo 25 novembre-8 dicembre «l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,86». Mentre nel periodo precedente non superava lo 0,82. Ma a parte i dati ufficiali, che fotografano la situazione fino alla prima settimana di dicembre (e quindi precedente rispetto ai week end di shopping libero), c'è una tendenza che preoccupa gli epidemiologi: l'indice, che ci racconta quanto il virus è vivo e in circolazione, si è stabilizzato. Nonpiù. E ovviamente il timore è che riprenda a salire. Come mai la decrescita ...