Casertana | i positivi al Covid salgono a dieci

(Di sabato 19 dicembre 2020) Sonoora inel gruppo squadra della. Sono state infatti riscontrate altre tretà al, rispetto alle sette emerse una settimana fa. Questa la nota del club campano: “In seguito ai tamponi effettuati nelle scorse ore sono emersi ulteriori tre casi dità al19 all’interno del gruppo squadra. I tre tesserati in questione si vanno ad aggiungere ai sette già in isolamento fiduciario dalla scorsa settimana“. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

NunzioMarrazzo : Casertana. Altri tre tesserati positivi al Covid-19 ???????? #Calcio #SerieC #GironeC #Casertana #Covid19… - NewsTuttoC : Casertana, riscontrati tre nuovi positivi. Il totale arriva a 10 - TeleradioNews : EMERGENZA COVID, RINVIO BISCEGLIE-CASERTANA - TernanaNews : RT @TernanaNews: Casertana che guaio, 7 tesserati positivi al Covid-19 - siciliafeed : Palermo-Casertana si gioca: 7 i campani positivi, negativo il resto della squadra -

Ultime Notizie dalla rete : Casertana positivi

alfredopedulla.com

Brutte notizie in casa Casertana, con il club che sta facendo i conti con il Covid-19: sono state infatti riscontrate altre tre positività al virus, per un totale di 10 casi. Di seguito la nota della ...CASERTA – Un’altra preoccupazione in casa rossoblù dopo i tamponi effettuati nelle ore prima della sfida. Sono tre i nuovi positivi che si andranno aggiungere agli altri 7 tesserati già in isolamento ...